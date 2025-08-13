সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এবার রেলপথে শিক্ষার্থীদের অবস্থান, উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার ট্রেন চলাচল বন্ধ

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩১

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচির পরে এবার রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া রেলস্টেশনের সামনে রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন তারা।  এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে কর্মসূচিতে অংশ নেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও।

শিক্ষার্থীরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ না হওয়ায় পড়াশোনার সঠিক মান না পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। দ্রুত দাবি বাস্তবায়ন না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মনিরুল ইসলাম বলেন, রেলের নিরাপত্তায় উল্লাপাড়া থানা পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও জানানো হয়েছে।

এ কর্মকর্তা জানান, অবরোধের কারণে ঢাকা থেকে রাজশাহীগামী ধুমকেতু ট্রেনটি জামতলী স্টেশনে আটকা পড়েছে। রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি ট্রেনটি উল্লাপাড়ার মোহনপুর স্টেশনে আটকা পড়েছে।

প্রসঙ্গত একই দাবিতে এর আগে রোববার উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হাটিকুমরুল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। এসময় ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক পথের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়ে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

ট্রেন ক্যাম্পাস অবরোধ রেলওয়ে স্টেশন রেলপথ সিরাজগঞ্জ শিক্ষার্থী

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

