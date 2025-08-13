সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
৯২ রানেই অলআউট, তিন দশকের দর্প চূর্ণ পাকিস্তানের

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৪
পাকিস্তান ব্যাটিং বিপর্যয়ের ব্যতিক্রমী নজির দেখাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। 

২৯৫ রানের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমে তার ধারেকাছেও যেতে পারল না, মাত্র ৯২ রানেই অলআউট হলো পাকিস্তান। আর তাতেই  প্রায় সাড়ে তিন দশকের দর্প চূর্ণ হয়ে গেল তাদের। 

সিরিজনির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে হার দিয়ে সিরিজ শুরু করা ক্যারিবীয়রা লড়াই শেষ করল ২-১ ব্যবধানে জিতে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সবশেষ পাকিস্তানকে সিরিজ হারিয়েছিল সেই ১৯৯১ সালে। এর পর থেকে ১১টা সিরিজে খেলে কখনোই পাকিস্তানকে হারাতে পারেনি ক্যারিবীয়রা। সে খরাটা কাটল গত রাতে।

উইন্ডিজের হয়ে হোপ ৯৪ বলে অপরাজিত ১২০ রান করেন। তার ইনিংসে ছিল পাঁচটি ছক্কা ও ১০টি চার। জাস্টিন গ্রিভসের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে ৫০ বলে অপরাজিত ১১০ রানের জুটি গড়েন তিনি। গ্রিভস ২৪ বলে ৪৩ রান করেন। ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৯৪ রান তুলে ইনিংস শেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

জবাবে পাকিস্তান ব্যাটিংয়ে ধসে পড়ে রীতিমতো। ২৯.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯২ রানে থামে তাদের ইনিংস। সিলস ৭.২ ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ৬ উইকেট নেন। পাকিস্তানের রান তাড়া শুরুতেই হোঁচট খায়। 

৯ ওভারের মধ্যে ২৩ রানে ৪ উইকেট হারায় তারা, যার মধ্যে তিন ব্যাটার শূন্য রানে আউট হন। ইনিংসের তৃতীয় বলেই সাজঘরে ফেরেন সাইম আয়ুব। রান না করেই আউট হন আব্দুল্লাহ শফিক। অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানও প্রথম বলেই বোল্ড হন সিলসের বলে।  

