আতিফ আসলামের বাবা মারা গেছেন

পাকিস্তানের জনপ্রিয় গায়ক আতিফ আসলামের বাবা পিতা মোহাম্মদ আসলাম মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন।
পাকিস্তান টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পরিবার থেকে মৃত্যুসংবাদটি নিশ্চিত করেছে।
তারা জানিয়েছে, মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে লাহোরের ভ্যালেন্সিয়া টাউনে। সেখানে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন তাকে।
এদিকে আতিফের বাবার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই স্যোশালমিডিয়ার মাধ্যমে ভক্ত, সহশিল্পী ও শোবিজ তারকারা গায়ককে শোকবার্তা জানাচ্ছেন।
উপমহাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় এই শিল্পী ভক্তদের মন কেড়েছেন তার হৃদয়ছোঁয়া কণ্ঠ দিয়ে।
২০০০-এর দশকের শুরুতে ‘জলপারি’ অ্যালবামের মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন আতিফ। এরপর বলিউড, কোক স্টুডিওসহ নানা মঞ্চে তার গান বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পায়। তিনি উর্দুসহ কয়েকটি ভাষায় গান গেয়েছেন। দেশ বিদেশেও বিভিন্ন কনসার্ট পারফর্ম থাকে তার। বাংলাদেশে এসেও কয়েকবার পারফর্ম করে গেছেন এই শিল্পী।