১০ ব্যাটার ফিরেছেন শূন্য রানে, ৪ রানেই অলআউট দল

পুরো ইনিংসে রান হয়েছে ৪টি। এর মধ্যে দুই রান এসেছে ওয়াইড থেকে। দলের ১০ ব্যাটারই ফিরেছেন শূন্য রানে, কেবল একজন ছিলেন ২ রানে অপরাজিত।
পাঁচ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে এক বলেই জিতে যায় প্রতিপক্ষ। কারণ ওয়াইডই গেছে ৪টি।
ভারতের রাজস্থানে নারী টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ঘটেছে এই ঘটনা। এতে মাঠ থেকে গ্যালারি—সবখানেই ছড়িয়ে পড়েছে বিস্ময় ও হাস্যরস। তবে রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দেয়নি, বরং পুরো ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে তারা।
মাত্র ৪ রানে গুটিয়ে গেছে জয়পুর রাজ্যের সিরোহী জেলার ইনিংস।
জয়পুরে সীকরের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২ রান অতিরিক্তসহ মোটে ৪ রানে শেষ হয় সিরোহীর ইনিংস। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সীকর এক বলেই জিতে যায়।
এমন পারফরম্যান্সে দর্শকরা হাসি চেপে রাখতে না পারলেও ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আয়োজকরা। ম্যাচ শেষে সিরোহীর সব নির্বাচককে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জেলা দলের গঠন নিয়ে আগে থেকেই প্রশ্ন ছিল, আর এই ম্যাচ যেন তাতে সিলমোহর দিল।
উল্লেখ্য, রাজস্থানের ৩৩ জেলার অংশগ্রহণে চলছে এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু সিরোহী জেলার ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা কার্যত বন্ধ ছিল। এক বছরের বেশি সময় ধরে মাঠের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের জন্য এই লজ্জাজনক পরাজয় অনেকের কাছেই অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছে।