বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যশোরে যুবলীগ কর্মীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যা

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৬

যশোর সদর উপজেলার দৌলতদিহি গ্রামে রেজাউল ইসলাম নামের যুবলীগের এক কর্মীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। রেজাউল ইসলাম দৌলতদিহি গ্রামের গোলাম তরফদারের ছেলে। তিনি যুবলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে দুর্বৃত্তরা রেজাউল ইসলামকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তারা বাড়ির পাশেই তাকে গলা কেটে হত্যার পর মরদেহ ফেলে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

যশোর কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল হাসনাত খান বলেন, রেজাউল ইসলাম যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার নামে একাধিক মামলা আছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মরদেহ উদ্ধার হত্যা পুলিশ যশোর যুবলীগ

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
