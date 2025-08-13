সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন ডেস্ট্রয়ারকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে: বেইজিং

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৯
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

দক্ষিণ চীন সাগরের ব্যস্ত জলপথ স্কারবোরো শোল-এর কাছে একটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ারকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) চীনের সামরিক বাহিনী এ কথা জানিয়েছে।

কমপক্ষে ছয় বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। কয়েকদিন আগে একই জলসীমায় ফিলিপাইনের জাহাজ তাড়া করার পর এই ঘটনা ঘটল।

এক বিবৃতিতে পিপলস লিবারেশন আর্মির সাউদার্ন থিয়েটার কমান্ড জানিয়েছে, 'ইউএসএস হিগিন্স' বুধবার চীনা সরকারের অনুমোদন ছাড়াই জলসীমায় প্রবেশ করেছে। মার্কিন পদক্ষেপ চীনের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তাকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেছে এবং দক্ষিণ চীন সাগরে শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনি 'সর্বদা উচ্চ সতর্কতা' বজায় রাখার কথাও জানিয়েছেন।

মার্কিন নৌবাহিনীর সপ্তম নৌবহর জানিয়েছে, ডেস্ট্রয়ারটি স্কারবোরো শোলের কাছে 'নৌচলাচল অধিকার এবং স্বাধীনতা জোরদার করেছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।'

স্কারবোরো শোল কৌশলগত দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনার একটি প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈশ্বিক বাণিজ্যের (বার্ষিক) ৩ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি এই জলপথ দিয়ে হয়ে থাকে।

এর আগে ফিলিপাইন জানিয়েছিল, এই সপ্তাহে স্কারবোরো শোলে চীনা জাহাজের কর্মকাণ্ডের ফলে দুটি জাহাজের সংঘর্ষও ঘটেছে।

চীনের উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, তারা ফিলিপাইনের জাহাজগুলোকে জলসীমা থেকে বিতাড়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র চীন জাহাজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজা নিয়ে আওয়াজ তুলতে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ সমাবেশ

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে পারেন মোদি: রিপোর্ট

সার্জন স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চাইলেন বাইডেনকন্যা

পুনরায় সারাসরি ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি ভারত-চীনের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নতুন শুল্ক আরোপ স্থগিত করলো চীন-যুক্তরাষ্ট্র

পুতিন যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন না, অভিযোগ জেলেনস্কির

টেক্সাসে বন্দুকধারীর গুলি, নিহত ৩

যুক্তরাষ্ট্র-চীন শুল্ক স্থগিতের সময়সীমা নভেম্বর পর্যন্ত বাড়লো

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng