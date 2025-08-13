সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ডিভোর্স কাদের, জানেন?

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৮
হৃতিক রোশন ও সুজান খান। ফাইল ছবি

বলিউডে বিচ্ছেদ খুবই সাধারণ বিষয়, কিছুদিন পর পরেই তারকা-ভক্তদের মন ভেঙে ঘর ভাঙে কোনো না কোনো তারকা দম্পতির। বলি পাড়ায় বিচ্ছেদ মানেই কোটি কোটি টাকার মামলা। জানেন কি, এখন পর্যন্ত বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিচ্ছেদ কোনটি?

এখন পর্যন্ত বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিচ্ছেদ ধরা হয় হৃতিক রোশন ও সুজান খানের বিচ্ছেদকে। ‘কাহো না পেয়ার হ্যায়’ (২০০০) দিয়ে হৃতিক যখন বলিউডে অভিষেকের অপেক্ষায়, তখনই সুজানের সঙ্গে তার প্রেম চলছিল। চার বছর প্রেমের পর ২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারা বিয়ে করেন। তাদের দুই ছেলে হৃহান (২০০৬) ও হৃদান (২০০৯)।

দুই ছেলের সঙ্গে হৃতিক ও সুজান

২০১০ সালের ‘কাইটস’ ছবির শুটিং চলাকালে হৃতিক ও সুজানের সম্পর্কে ফাটল ধরার গুঞ্জন শোনা যায়। ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদ হয়; শেষ হয় ১৪ বছরের দাম্পত্য জীবন। তবে বিচ্ছেদের পরও তারা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন; দুই সন্তানের যৌথ অভিভাবকত্ব পালন করছেন। প্রায়ই তাদের সন্তানদের নিয়ে একসঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, বিচ্ছেদ নিষ্পত্তিতে সুজান ৩৮০ কোটি রুপি (প্রায় ৫২৭ কোটি টাকা) পান। তবে তিনি নগদ অর্থ, সম্পত্তি, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো সম্পদ হিসেবে এই অর্থ নিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। তবু এটি বলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিচ্ছেদ হিসেবে রেকর্ড গড়ে।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

বলিউড ডিভোর্স হৃতিক রোশন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ধানুশের সঙ্গে প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন ম্রুনাল

গুঞ্জন উড়িয়ে একসঙ্গে ঐশ্বরিয়া-অভিষেক

মেহজাবীন-রাজীবের প্রেমকে ‌‘সাইয়ারা’র সঙ্গে তুলনা, অভিনেত্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ!

‘সাইয়ারা’ দেখে আবেগাপ্লুত ববি দেওল, খুশিতে কাঁদলেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আমির খান নিজের ভাই ফয়সালকে এক বছর ঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন! 

সালমানের পর এবার কপিলকে ‘সোজা বুকে গুলি করার’ হুমকি, ক্ষিপ্ত বলিউড

‘কমল হাসানের পায়ের নখের যোগ্য নন শাহরুখ’, তির্যক মন্তব্য অভিনেতার

স্বামীকে ‘ছাপরি দোকানদার’ বলে কটাক্ষ, স্বরা ভাস্করের কড়া জবাব

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng