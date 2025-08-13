বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ডিভোর্স কাদের, জানেন?

বলিউডে বিচ্ছেদ খুবই সাধারণ বিষয়, কিছুদিন পর পরেই তারকা-ভক্তদের মন ভেঙে ঘর ভাঙে কোনো না কোনো তারকা দম্পতির। বলি পাড়ায় বিচ্ছেদ মানেই কোটি কোটি টাকার মামলা। জানেন কি, এখন পর্যন্ত বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিচ্ছেদ কোনটি?
এখন পর্যন্ত বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিচ্ছেদ ধরা হয় হৃতিক রোশন ও সুজান খানের বিচ্ছেদকে। ‘কাহো না পেয়ার হ্যায়’ (২০০০) দিয়ে হৃতিক যখন বলিউডে অভিষেকের অপেক্ষায়, তখনই সুজানের সঙ্গে তার প্রেম চলছিল। চার বছর প্রেমের পর ২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারা বিয়ে করেন। তাদের দুই ছেলে হৃহান (২০০৬) ও হৃদান (২০০৯)।
২০১০ সালের ‘কাইটস’ ছবির শুটিং চলাকালে হৃতিক ও সুজানের সম্পর্কে ফাটল ধরার গুঞ্জন শোনা যায়। ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদ হয়; শেষ হয় ১৪ বছরের দাম্পত্য জীবন। তবে বিচ্ছেদের পরও তারা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন; দুই সন্তানের যৌথ অভিভাবকত্ব পালন করছেন। প্রায়ই তাদের সন্তানদের নিয়ে একসঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়।
ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, বিচ্ছেদ নিষ্পত্তিতে সুজান ৩৮০ কোটি রুপি (প্রায় ৫২৭ কোটি টাকা) পান। তবে তিনি নগদ অর্থ, সম্পত্তি, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো সম্পদ হিসেবে এই অর্থ নিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। তবু এটি বলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিচ্ছেদ হিসেবে রেকর্ড গড়ে।