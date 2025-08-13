ভারতে আটক ২২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আটক হওয়া ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত দিয়েছে ভারত। চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আইসিপি দিয়ে তাদের বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে,সীমান্তের ৭৬ নম্বর পিলারের পাশ দিয়ে তাদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়।
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গেদে ক্যাম্পের বিএসএফ ও দর্শনা বিজিবি কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে আলোচনা শেষে এই হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান।
ফেরত আসা ২২ জন বাংলাদেশি ভারতের হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে।