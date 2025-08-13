গাজা নিয়ে আওয়াজ তুলতে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ সমাবেশ

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) নিউ ইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।
বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা উড়িয়ে গাজায় ইসরায়েল-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদে হাঁড়ি-পাতিল বাজিয়ে প্রতিবাদ জানায়।
এ সময় বিক্ষোভকারীদের হাতে 'জাতগত নির্মূল বন্ধ করো', 'চুরি করা জমিতে শান্তি নেই', 'গণহত্যা ধামাচাপা দেওয়া যাবে না', 'সত্যকে হত্যা করার জন্য ইসরায়েল সকল সাংবাদিককে হত্যা করছে' এবং 'বোমা নয় শিশুদের রুটি খেতে দাও' লেখা প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।
আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদন অনুসারে, বিক্ষোভ চলাকালে নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে।
যুদ্ধবিরতির আন্তর্জাতিক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে ইসরায়েল ২০২৩ সাল থেকে গাজায় নৃশংস গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। অবিরাম বোমাবর্ষণে অঞ্চলটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং খাদ্য সংকটে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে দেড় লাখের বেশি বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পরে এছেন।
চলতি বছরের শুরুতে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ২৭ মে থেকে ইসরায়েল জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোকে এড়িয়ে গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে একটি পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করেছে। এতে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী ত্রাণ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।
ইসরায়েলি বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে।
গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।