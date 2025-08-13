একটি গোষ্ঠী মব সন্ত্রাসকে ক্যানসারে পরিণত করেছে: রিজভী

একটি গোষ্ঠী মব সন্ত্রাসকে ক্যানসারে পরিণত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বুধবার (১৩ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
রিজভী বলেন, ‘মব সন্ত্রাস এখন ক্যানসারে পরিণত হয়েছে। অন্তবর্তী সরকারকে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।’
এ সময় ১৫ আগস্ট বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি। খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সারা দেশে দোয়ার আয়োজন করা হলেও কেক কাটার আয়োজন থাকছে না বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।
এদিকে বুধবার সকালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা। জিয়া উদ্যানে পুস্পস্তবক অর্পন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তারা।
এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ জানান, একটি পক্ষের নির্বাচন হতে না দেওয়ার হুমকিকে আবারও স্বৈরাচারের উত্থান হিসেবে দেখছে বিএনপি।