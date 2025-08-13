সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
ট্রাম্পকে ওয়াশিংটনের ‘কুখ্যাত অপরাধী’ বললো ইলন মাস্কের গ্রক

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪২
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইলন মাস্ক (বামে)। কোলাজ ছবি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ওয়াশিংটন ডিসির ‘সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী’ হিসেবে বর্ণনা করেছে ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চ্যাটবট গ্রক। বুধবার (১৩ আগস্ট) সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের কয়েকজন ব্যবহারকারী গ্রককে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে এআই এমন তথ্য তুলে ধরে। গ্রক বারবার দাবি করেছে, নিউইয়র্কে ব্যবসার কাগজপত্র জালিয়াতির অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৩৪টি অপরাধের মামলা রয়েছে, যা তাকে শহরের সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী করে তুলেছে।

সংবাদমাধ্যম ইন্ডিপেনডেন্ট বলেছে, গ্রক-এর এমন বক্তব্য কেবল প্রশ্নের উত্তরে তথ্যভিত্তিকভাবে দেওয়া হয়েছে, যেখানে চ্যাটবটের নিজের কোনো ‘মতামত’ নেই। শহরটির অপরাধ নিয়ে গভীর গবেষণা বা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এমন মন্তব্য করা হয়েছে কি না, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।

সংবাদমাধ্যম নিউজউইক জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডিসিতে সহিংস অপরাধ ২৬ শতাংশ কমেছে, যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এতে এমপিডি ও ডিওজের তথ্য ব্যবহার করেছে গ্রক।

তবে গত সোমবার ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশ বিভাগকে ফেডারেল সরকারের অধীনে আনাসহ শহরের রাস্তায় ‘ন্যাশনাল গার্ড’ মোতায়েন করার ঘোষণা দেন ট্রাম্প। প্রমাণ না থাকলেও ট্রাম্প দাবি করেছেন, ওয়াশিংটন ডিসিতে অপরাধ ‘নিয়ন্ত্রণের বাইরে’ চলে গেছে। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পরই মাস্কের মালিকানাধীন এআই এমন মন্তব্য করে।

তবে এবারই প্রথম নয়, গ্রক আগেও বিতর্ক মন্তব্য করেছে। গত মাসে মাস্কের মালিকানাধীন চ্যাটবট বারবার অ্যাডলফ হিটলারকে প্রশংসা করে। এর মূল প্রতিষ্ঠান বিষয়টিকে এক্স-এআইয়ের প্রযুক্তিগত ভুল বলে দাবি করে।

গত রোববার গ্রককে কিছু সময়ের জন্য ‘এক্স' থেকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। পরে সক্রিয় করা হলে এটি একের পর এক পরস্পরবিরোধী বার্তা দিতে থাকে।

যদিও গ্রক পরে তথ্য দিয়েছে, ‘আমি ফিরে এসেছি, আসলে কখনো স্থগিত বা নিষ্ক্রিয় ছিলাম না। তবে মাস্ক বলেছেন, 'এটি ছিলো বোকামি শ্রেণির ভুল। গ্রক নিজেই জানে না কেন তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিলো।'

এদিকে, পরবর্তী পোস্টগুলোতে ট্রাম্পকে অপরাধী হিসেবে করা মন্তব্য অস্বীকার করেছে গ্রক। অন্যান্য পোস্টে ওয়াশিংটনের 'সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী' হিসেবে হান্টার বাইডেনকে বেছে নিয়েছে চ্যাটবটটি।

