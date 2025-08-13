সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

উড়োজাহাজে ব‍্যবহৃত জেট ফুয়েলের দাম ফের বাড়ল

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৬
ছবি: সংগৃহীত

উড়োজাহাজে ব‍্যবহৃত জ্বালানি তেলের (জেট ফুয়েল) দাম বেড়েছে আবারও। দেশের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে প্রতি লিটারে ৯৮ টাকা ২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯৯ টাকা ৬৬ পয়সা করা হয়েছে। আর আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে প্রতি লিটার ০.৬৪০১ ডলার থেকে বাড়িয়ে ০.৬৫০২ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) নতুন এ দাম ঘোষণা করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)।

এর আগে গত জুলাই মাসে প্রতিলিটার জেট ফুয়েলের দাম ৯৩ টাকা ৫৭ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯৮ টাকা ২ পয়সা করা হয়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩ অনুযায়ী, দেশি ও বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোর আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য ডিউটি ফ্রি (শুল্ক ও মূসকমুক্ত) এবং অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য শুল্ক ও মূসকসহ জেটএ-১ (এভিয়েশন ফুয়েল) এর মূল্যহার নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) গত ২০ জানুয়ারি এবং বিপিসির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (পিওসিএল) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জেটএ-১ বিপণনে তাদের বিপণন চার্জ পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব কমিশনে জমা দেয়।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিমান তেলের দাম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উড়োজাহাজ সংকটে বিমান বাংলাদেশের দুই ফ্লাইট বাতিল

টয়লেটের ফ্লাশ নষ্ট, মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমানের আবুধাবি ফ্লাইট

বেবিচকের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করলেন মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক

বিমানের ‘চাকা খুলে যাওয়া শনাক্তকারী’  কর্মকর্তাকে বেবিচকের সন্মাননা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাড়েনি জ্বালানি তেলের দাম

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ১১টি ফ্লাইট বিঘ্ন, ভোর থেকে চলাচল স্বাভাবিক

মাঝ আকাশে মিসাইল হামলার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা জানালেন বাংলাদেশি পাইলট

আমরা যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছি, এখনই জ্বালানির দাম বৃদ্ধি নয়: অর্থ উপদেষ্টা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng