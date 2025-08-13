নেপাল ম্যাচের প্রাথমিক স্কোয়াডে হামজা, নেই সামিত

সেপ্টেম্বরে ফিফা উইন্ডোতে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। কাঠমান্ডুতে দুই ম্যাচের জন্য বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্প শুরু হয়েছে। যদিও কেবল পাঁচ জন নিয়ে শুরু হয়েছে ক্যাম্প। দলের প্রাথমিক স্কোয়াডে রাখা হয়েছে ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা হামজা দেওয়ান চৌধুরী। তবে খেলবেন না কানাডা প্রবাসী সমিত সোম।
নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর, কাঠমান্ডুতে। অন্যদিকে সমিতদের ম্যাচ রয়েছে ৬ ও ১৪ সেপ্টেম্বর। যে কারণে কানাডিয়ান লিগে খেলা এই ফুটবলারকে আনছে না বাফুফে। দুই প্রীতি ম্যাচের জন্য এখনও দল চূড়ান্ত করেননি বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের ক্যাবরেরা।
আলোচনায় ছিল সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে প্রীতি ম্যাচের দলে হামজাকে রাখা নাও হতে পারে। তবে বুধবার বাফুফের দেয়া এক বার্তায় জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান বলেছেন, ‘কোচের ২৪ জনের প্রাথমিক তালিকায় হামজা রয়েছেন। ইতোমধ্যে তার ক্লাব লেস্টার সিটিকে চিঠি দেয়া হয়েছে। হামজাকে সেপ্টেম্বরে আনার জন্য তার ক্লাবের সঙ্গে ফেডারেশনের আলোচনা চলমান।’
সামিত প্রসঙ্গে আমের খান বলেছেন, ‘সামিতের সেপ্টেম্বরে ক্লাব ফুটবলের ম্যাচ রয়েছে। এজন্য তাকে সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে প্রাথমিক তালিকায় রাখা হয়নি।’
আপাতত কেবল পাঁচ জন খেলোয়াড় ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ খেলা আবাহনীর ফুটবলাররা বৃহস্পতিবার এবং বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়দের শুক্রবার যোগ দেয়ার কথা রয়েছে।