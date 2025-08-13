সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সুষ্ঠু ভোটের গ্যারান্টি না থাকলে নির্বাচন ‘চায় না’ ইসলামী আন্দোলন

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৮
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান

সুষ্ঠু ভোটের গ্যারান্টি না থাকলে নির্বাচন না দিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) কাছে দাবি জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান।

বুধবার (১৩ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাত শেষে সাংবাদিকদের এই কথা জানান তিনি।

এ সময় গাজী আতাউর মন্তব্য করেন, সংখ্যানুপাতিক বা পিআর পদ্ধতিতে হলে যে কোনো সময় নির্বাচনে রাজি তার দল। জুলাই সনদ দেওয়ার আগেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ৭ দফা দাবি সিইসিকে তুলে দেয় ইসলামী আন্দোলনের ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

গাজী আতাউর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ‘সুষ্ঠু ভোটের গ্যারান্টি না থাকলে নির্বাচন না দেওয়ার দাবি জানিয়েছি সিইসিকে। নয়তো বিগত সিইসিদের মতো পরিণতি হবে। অবশ্যই জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন হতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন হতে হবে। যেনতেন নির্বাচন নয়। কোনো দলকে একতরফা সুযোগ দেওয়া যাবে না।’

পিআর পদ্ধতি না মানলে আন্দোলন: জামায়াতপিআর পদ্ধতি না মানলে আন্দোলন: জামায়াত
সিইসিকে সুষ্ঠু নির্বাচনের বার্তা দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচন যাতে জুলাই সনদের ভিত্তিতে হয়। বিদ্যমান নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে হবে। স্থানীয় নির্বাচনের আইন নিয়ে কোনো উদ্যোগ নেই। জুলাই সনদের আগেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে প্রধান উপদেষ্টা সনদকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।’

পিআর এখন গণদাবি মন্তব্য করে গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করবো। সংসদের নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আগে হতে হবে। পরিবেশের উপর নির্ভর করবে ইসলামী আন্দোলন নির্বাচনে যাবে, কি যাবে না। নির্বাচন ডিসেম্বরেও হতে পারে, পিআর পদ্ধতিতে হলে যেকোনো সময় নির্বাচনে রাজি ইসলামী আন্দোলন।’

গত ৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়ার কথা জানান। এরপর নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে নির্বাচন কমিশন। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া এরই মধ্যে শুরু হয়েছে।

বিএনপি নির্বাচনের সময় ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। আর জামায়াত বলছে, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সংখ্যানুপাতিক বা পিআর পদ্ধতিতে ভোট না হলে তারা নির্বাচনে আসবে না। অন্যদিকে, এনসিপি বলছে, গণঅভ্যুত্থান আর জুলাই সনদের সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হলেই কেবল তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

রাজনীতি নির্বাচন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

একটি গোষ্ঠী মব সন্ত্রাসকে ক্যানসারে পরিণত করেছে: রিজভী

নির্বাচনের খবর ছড়িয়ে পড়ায় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন: খসরু

ডিজিএফআইয়ের হেডকোয়ার্টার ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাতীয় ঐক্য ধরে না রাখা গেলে আরেকটি ১/১১ আসবে: নাহিদ

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার মামলা প্রত্যাহার

বিএনপিকে নিয়ে পরিকল্পিত মিথ্যাচার হচ্ছে: মির্জা ফখরুল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng