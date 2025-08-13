সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকার পথে প্রধান উপদেষ্টা

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৪
ছবি: সংগৃহীত

তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার (১৩ আগস্ট) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তিনি ঢাকার পথে রওয়ানা হন।

এর আগে গত সোমবার (১১ আগস্ট) মালয়েশিয়া যান প্রধান উপদেষ্টা। ওই দিন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫টা ৫০ মিনিট) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে কুয়ালালামপুরে পৌঁছান তিনি।

বিমানবন্দরে প্রধান উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানান দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুতিওন ইসমাইল। এ সময় অধ্যাপক ইউনূসকে লালগালিচা সংবর্ধনা ও গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

জাতীয়

