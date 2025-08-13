পঞ্চগড় সীমান্ত দিয়ে ২৩ জনকে ‘পুশ ইন’

পঞ্চগড়ের সদর উপজেলার হাড়িভাসা ইউনিয়নের ঘাগড়া সীমান্ত দিয়ে ২৩ জনকে পুশ-ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। সীমান্ত পিলার ৭৫৭/২-এসের কাছে হাঁড়িভাসা এলাকা থেকে তাদের আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন, পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহিল জামান।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে আটককৃতদের জিডি মূলে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিজিবি সদস্যরা। আটককৃতদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ১৩ জন নারী এবং একটি শিশু রয়েছে।
৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঘাগড়া বিওপির একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে ২৩ জনকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে অবস্থান করে কাজ করছিলেন। গত ৪ আগস্ট ভারতীয় পুলিশ তাদের বোম্বে থেকে বিমানযোগে বাগডোগরা, শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে বাসযোগে টিয়াপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। পরে ৯৩ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা বুধবার ভোররাতে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে গেট দিয়ে বের করে বাংলাদেশে পুশ ইন করে। ঘটনার পর বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বাড়ি যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝিকরগাছা ও হাতিবান্ধাসহ বিভিন্ন এলাকায়।
পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহিল জামান বলেন, ‘আটকদের ব্যাপারে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে বিজিবি আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। আমরা তাদের পরিচয় নিশ্চিতের চেষ্টা করছি।’