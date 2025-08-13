সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্পেনে চলতি বছর দাবানলে পুড়ে গেছে প্রায় ১ লাখ হেক্টর জমি

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯
অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং জরুরি পরিষেবাগুলো সক্রিয় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

চলতি বছর স্পেনে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ হেক্টর জমি দাবানলে পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় বন অগ্নি তথ্য ব্যবস্থা (EFFIS)।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০২৫ সালে দেশব্যাপী মোট ১৯৯টি বনের দাবানলে ৯৮ হাজার ৭৮৪ হেক্টর জমি পুড়ে গেছে। এটি গত বছরের একই সময়ে পুড়ে যাওয়া ৪২ হাজার ৬১৫ হেক্টর জমির দ্বিগুণেরও বেশি।

ইউরোপীয় বন অগ্নি তথ্য ব্যবস্থা আরও জানিয়েছে, ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা ২০২৩ সালের তুলনায় অনেক বেশি হলেও স্পেনে দাবানলের জন্য সবচেয়ে খারাপ বছর ছিল ২০২২ সাল। ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ৪৯৩টি অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ হেক্টর জমি পুড়ে যায়।

স্পেনের বেশ কয়েকটি অঞ্চল বর্তমানে একাধিক সক্রিয় দাবানলের সঙ্গে লড়াই করছে। কেননা দেশটি এখন গ্রীষ্মের দ্বিতীয় তাপপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়েছে, যা শুষ্ক আবহাওয়ার অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলেছে।

কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছে, প্রচণ্ড তাপ, কম আর্দ্রতা এবং তীব্র বাতাসের সংমিশ্রণ আগামী দিনে গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকায় শহরের তুলনায় আরও বেশি প্রাদুর্ভাব ঘটাতে পারে।

অগ্নিনির্বাপক কর্মী এবং জরুরি পরিষেবাগুলো সক্রিয় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তারা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে নতুন আগুন লাগা রোধে জনসাধারণকে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন।

