রাজউকের প্লটের জন্য শেখ হাসিনাকে চাপ দেন টিউলিপ: দুদক

রাজউকের প্লটের জন্য খালা শেখ হাসিনার ওপর টিউলিপ সিদ্দিক চাপ প্রয়োগ করেছিলেন বলে দাবি করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কর্মকর্তারা। আদালতে কর্মকর্তারা দাবি করেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করে শেখ রেহানার পরিবারকে ৩০ কাঠার প্লট বরাদ্দ দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী।
বুধবার (১৩ আগস্ট) প্লট দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, টিউলিপ সিদ্দিকসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন দুদকের কর্মকর্তারা।
রাজউকের ৩০ কাঠা প্লট দুর্নীতির আলাদা তিনটি মামলায় বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এ শুরু হয় সাক্ষ্যগ্রহণ। শেখ রেহানা, টিউলিপ সিদ্দিকসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন দুদকের তিন কর্মকর্তা।
আদালতে দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক সালাহউদ্দিন এবং সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া ও এস এম রাশেদুল হাসান জানান, ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক প্লটের জন্য শেখ হাসিনাকে প্রভাবিত করেন। পরে আইন ভেঙে শেখ রেহানা পরিবারকে দেওয়া হয় বরাদ্দ।
দুদকের আইনজীবী তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘আবাসন প্রকল্পে যে প্লট বরাদ্দের বিষয়টা সেখানে শেখ হাসিনা চেয়ার থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তার বোন শেখ রেহানাকে প্লট বরাদ্দ দিয়েছেন। এখানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যে বিধি আছে, সেটা উনি লঙ্ঘন করেছেন।’
আইন অনুযায়ী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের কোথাও একবার রাজউকের প্লট বরাদ্দ পেলে, দ্বিতীয়বার আবেদনের সুযোগ নেই। দুদকের অভিযোগ, কোনো আবেদন ছাড়াই প্লট পেয়েছে শেখ পরিবারের সদস্যরা।
দুদকের আইনজীবী মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘আবেদন না করার পরেও পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে তিনি, ডিপ্লোম্যাটিক জোন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ১০ কাঠার একটা প্লট তিনি পেয়েছেন। সেটার দখলও বুঝে নিয়েছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, টিউলিপ সিদ্দিক তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই প্লটের মালিক হয়েছেন।’
দুদক কর্মকর্তারা সাক্ষ্যে বলেছেন, গণভবনের ছত্রছায়ায় হয়েছে এসব দুর্নীতিকাণ্ড। প্লট দুর্নীতি মামলার পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২৮ আগস্ট।