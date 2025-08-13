হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি কোথা থেকে কিনেছ: জায়েদ খানকে জেমস

নিউ ইয়র্কে এক বছর ধরে অবস্থান করছেন ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়ক জায়েদ খান। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে নানা শোতে অংশ নিচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি মিশিগানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী জেমসের সঙ্গেই সময় কাটান জায়েদ।
ফেসবুকে অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জায়েদ লিখেছেন, ‘আপনার (জেমস) সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে সময় কখন চলে যায় টেরই পাই না। আপনার আদর, স্নেহ, শাসন আমাকে গভীরভাবে আবেগপ্রবণ করে। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন, ভালো রাখুন—এই দোয়া সবসময়।’
আয়োজক শুভ কামাল জানিয়েছেন, জেমসও জায়েদকে বেশ পছন্দ করেছেন। মজা করে তিনি জায়েদকে জিজ্ঞেসও করেছেন—হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি কোথা থেকে কিনেছেন। শুভ লিখেছেন, ‘জায়েদ ভাই থাকলে আড্ডা জমবেই। গুরু (জেমস) ও তাকে পছন্দ করেন। এমন আপনভাবে গুরু আর কাউকে কথা বলতে দেখিনি।’
শুধু জেমস ও জায়েদই নয়, মিশিগানের এ আয়োজনে উপস্থিত দর্শক ও স্থানীয় বাঙালিরাও বেশ আনন্দ উপভোগ করেছেন। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন নন্দিত সংগীতশিল্পী রিজিয়া পারভিন ও ঢাকাই সিনেমার নায়িকা প্রার্থনা ফারদিন দীঘি।