জয়া বচ্চনকে ‘মারকুটে মুরগি’ বললেন কঙ্গনা

অভিনেত্রী থেকে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ হওয়া জয়া বচ্চন প্রায়ই ছবি তুলতে আসা ভক্তদের সঙ্গে রূঢ় আচরণের জন্য সমালোচিত হন। এবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে এক দলীয় কর্মীকে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
মঙ্গলবারের ওই ঘটনায় দেখা যায়, এক ভক্ত সেলফি তুলতে চাইলে জয়া মেজাজ হারিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। উপস্থিত সবাই এতে হতবাক হন।
ভিডিওটি শেয়ার করে বিজেপি সাংসদ ও অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত জয়া বচ্চনকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, ‘সবচেয়ে বিকৃত ও সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলা। তার বদমেজাজ মানুষ সহ্য করে শুধু অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী বলে। টুপি দেখতে লাগছে মোরগের ঝুঁটির মতো, আর ঝগড়ার সময় মনে হচ্ছে মারকুটে মুরগি। কী অপমানজনক এবং লজ্জাজনক!’
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস