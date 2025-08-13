সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সোশ্যাল মিডিয়ায় সেনাপ্রধানের কোনো অ্যাকাউন্ট নেই: আইএসপিআর

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৫

ফেসবুকসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। কিন্তু তার নামে বিভিন্ন ভুয়া প্রোফাইল খুলে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চলছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর-আইএসপিআর বুধবার (১৩ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

আইএসপিআর বলেছে, সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ভুয়া প্রোফাইল খোলা হয়েছে এবং সেসব প্রোফাইল থেকে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে।

‘সেনাবাহিনী প্রধানের নিজস্ব কোনো ফেসবুক প্রোফাইল বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট নেই এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার পরিকল্পনা নেই। ’

আইএসপিআর জনসাধারণ ও গণমাধ্যমকে এ ধরনের ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচারিত তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করে বলেছে, এ ধরনের বিভ্রান্তমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

আইএসপিআর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম

সেই সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত আদালত গঠন

এক্সারসাইজ টাইগার লাইটনিংয়ের সমাপনী অনুষ্ঠিত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সেনার যৌথ মহড়া শেষ হচ্ছে আজ

সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম

আমাদের সন্তানদের বিষয়ে তথ্য গোপনের কোনো ইচ্ছা নেই: আইএসপিআর

তুরস্ক থেকে হাসপাতালে ছুটে এলেন বিমান বাহিনীর প্রধান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng