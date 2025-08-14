ডিএমটিসিএল নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, বিক্ষোভের ঘোষণা পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) অধীন প্রকৌশলী পদে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিতের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক সাব্বির আহমেদের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের ‘অযৌক্তিক’ রিটের কারণে ডিএমটিসিএলের সেকশন ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। পাশাপাশি, দশম গ্রেডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ উন্মুক্ত করার দাবিতে ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে দেশের সব পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
এর আগে, ডিএমটিসিএলের দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ‘নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১-এ উল্লিখিত সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ক্রমিক ৯-১৮) পদসমূহের জন্য আগামী ১৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠাতব্য লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে।’
বিষয়টি নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় পরীক্ষার স্থগিতাদেশের প্রতিবাদে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) গেটের সামনে শিক্ষার্থীরাও বিক্ষোভ করেন।
জানা গেছে, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশে ডিএমটিসিএলের ১০ ধরনের প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত হয়।