বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচন: দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ১৩ প্রার্থী

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০২:২১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

বুধবার (১২ আগস্ট) বিকালে এ তথ্য জানান ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকারীদের মধ্যে ৩ জন প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) ও অন্যান্য পদে বাকি ১০ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ, দুইদিনে মোট ২০ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন।

অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার ডাকসু মনোনয়নপত্র গ্ৰহণ করেছেন ৭ জন। যার মধ্যে ভিপি পদে ছিল দুই জন। আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৩ জন। এদের মধ্যে ভিপি পদে ৩ জন আছেন। এখন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৪ জন। সেই সঙ্গে দুই দিনে হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ১৮টি হল থেকে মোট ১৮টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ডাকসুর সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদের বিষয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর উত্থাপিত আপত্তি গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কমিশনের কোনও হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এ পর্যন্ত কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ডাকসু

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
