বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সিডনি ম্যারাথনে অংশ নেবেন আল আমিন মিয়া

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৩৪

বাংলাদেশের ম্যারাথন রানার মোঃ আল আমিন মিয়া অংশ নিতে যাচ্ছেন সিডনি ম্যারাথনে। প্রতিযোগিতাটি আগামী ৩১ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত হবে।

আল আমিন মিয়া লাদাখ ম্যারাথন (ভারত), টাটা মুম্বাই ম্যারাথন (ভারত), ব্রাইটন ম্যারাথন (ইংল্যান্ড), লস অ্যাঞ্জেলেস ম্যারাথন (যুক্তরাষ্ট্র) এবং সিডনি ম্যারাথন ২০২৪-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি আবারও বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পতাকা উড়াবেন।

আল আমিন মিয়া বলেন, বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এটি হবে গর্বের মুহূর্ত। বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ‘ওয়ার্ল্ড মেজর ম্যারাথন’ সিরিজভুক্ত টিসিএস সিডনি ম্যারাথন ২০২৫। 

তিনি বলেন, আমি গর্বিত যে বাংলাদেশের নাম ও পতাকা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ম্যারাথন ইভেন্টে তুলে ধরতে পারছি। এই যাত্রায় আমার স্পনসর ও সমর্থকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সিডনি ম্যারাথনে নিজের অংশগ্রহণ দেশের রানারদের জন্য প্রেরণা বয়ে আনবে বলে আশা করছেন দেশের মেরাথন রানার আল আমিন মিয়া।

