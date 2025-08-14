সেকশন

পুরো গাজা দখলের অভিযানে ইসরায়েল 

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮:২৯

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা পুরোপুরি দখলে অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রধান এয়াল জামির বুধবার (১৩ আগস্ট) দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর গাজা উপত্যকায় বড় ধরনের স্থল অভিযানের পরিকল্পনার বিরোধিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
 
আইডিএফের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জামির গাজা উপত্যকায় আইডিএফের অপারেশনাল পরিকল্পনার মূল কাঠামো অনুমোদন করেছেন।এর আগে তিনি হামাসের কাছে আটক ইসরায়েলি জিম্মিদের ঝুঁকির কারণে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন।
 
গত সপ্তাহে ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা এই অভিযানের নির্দেশ দেয়। এর লক্ষ্য গাজা সিটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং প্রধান শরণার্থী শিবিরগুলোতে হামাসের সেলগুলো ধ্বংস করা। 

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত বড় ধরনের স্থল অভিযানের কোনো সময়সূচি ঘোষণা না করলেও ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান দিনের পর দিন ধরে ফিলিস্তিনি গাজায় বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ১২৩ জন নিহত হয়েছে। 

