দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও টাইব্রেকারে সুপার কাপ শিরোপা পিএসজির

টটেনহাম হটস্পার তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রফি জয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী প্যারিস সেন্ট জার্মেইকে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা জিততে তারা ছিল মাত্র কয়েক মিনিট দূরে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দারুণ প্রত্যাবর্তন করে পিএসজি—দুই গোলের ঘাটতি পুষিয়ে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যায়, এরপর পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ গোলে জয় তুলে নিয়ে চলতি বছরে নিজেদের পঞ্চম ট্রফি নিশ্চিত করে তারা।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর প্রথম ফরাসি ক্লাব হিসেবে সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো পিএসজি। অথচ ৮৪ মিনিট পর্যন্ত তারা ছিল ০-২ গোলে পিছিয়ে। গত মে মাসে ইউরোপা লিগ জিতে ১৭ বছরের শিরোপা খরা কাটানো টটেনহাম দ্বিতীয় ইউরোপিয়ান শিরোপা জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু বদলি খেলোয়াড় গনসালো রামোসের ৯৪ মিনিটের সমতাসূচক গোলে তাদের স্বপ্ন ভাঙে।
নির্ধারিত সময় ২-২ এ শেষ হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় সরাসরি টাইব্রেকারে। প্রথম প্রচেষ্টায় পিএসজির ভিতিনহা গোলবারের বাইরে শট নিলে সুযোগ পায় টটেনহাম। কিন্তু তাদের প্রথম গোলদাতা মিকি ফন ডার ভেনের শট ঠেকিয়ে দেন পিএসজি গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়ের। পরে মাথিস তেলও গোলবারের বাইরে শট নেন, আর নুনো মেন্দেস স্নায়ুচাপ জয় করে জয়সূচক পেনাল্টি শটে জাল কাঁপান।
টটেনহামের নতুন কোচ ফ্রাঙ্কের জন্য এটি ছিল প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। গত মে মাসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ফাইনালে হারিয়ে ইউরোপা লিগ জয়ের ১৬ দিন পর বরখাস্ত হওয়া আঙ্গে পোস্তেকগলুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি। তবে অভিষেকেই দুই গোলে এগিয়ে থেকেও অভিজ্ঞ লুইস এনরিকের কাছে হার মানতে হলো তাকে।
ইতালির উদিনেতে ৩৯ মিনিটে ফন ডার ভেন গোল করে টটেনহামকে এগিয়ে দেন। হাফটাইমের আগে শেভালিয়ের জোয়াও পালহিনহার শট ফিরিয়ে দিলেও রিবাউন্ডে স্লাইড করে বল জালে পাঠান এই ডাচ ডিফেন্ডার।
এদিকে ম্যাচের আগে স্কোয়াড থেকে আকস্মিকভাবে বাদ পড়ে জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দেন। ফলে নিয়মিত গোলরক্ষকের আসনে জায়গা পাকা করার পরীক্ষায় নেমে বিরতির পর চাপে পড়েন শেভালিয়ের। পেদ্রো পোরোর ফ্রি কিক থেকে ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর হেডে দুই হাতে বল ছুঁলেও ধরে রাখতে ব্যর্থ হন তিনি, ফলে ব্যবধান দাঁড়ায় ২-০।
তবে ম্যাচের শেষ দিকে পিএসজি দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে হারার পর মাত্র এক সপ্তাহ আগে অনুশীলন শুরু করা দলটি ৮৫ মিনিটে লি কাং ইন-এর দূরপাল্লার অসাধারণ শটে ব্যবধান কমায়। এরপর উসমান দেম্বেলের নিখুঁত ক্রসে রামোসের গোল ম্যাচে সমতা ফেরায়।
শুটআউটেও টটেনহাম ২-০ তে এগিয়ে ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিএসজির নাটকীয় প্রত্যাবর্তনের কাছে তাদের হৃদয় ভাঙে।