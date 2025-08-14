ইলন মাস্কের এক্স এআই ছাড়লেন সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইগর বাবুশকিন

ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান এক্স এআই-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইগর বাবুশকিন কোম্পানি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন।
বুধবার (১৩ আগস্ট) এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি জানান, ২০২৩ সালে ইলন মাস্কের সঙ্গে মিলে এক্স এআই গড়ে তোলার পর এটি ছিল তার জীবনের এক বড় যাত্রা।
বাবুশকিন লিখেছেন, 'আজ এক্স এআই-তে আমার শেষ দিন। ইলনের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল যেদিন, আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এআই নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমরা মনে করেছিলাম, আলাদা মিশনের একটি নতুন এআই কোম্পানি প্রয়োজন।'
কোম্পানি ছাড়ার পর বাবুশকিন নিজের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম ‘বাবুশকিন ভেঞ্চারস’ চালু করছেন। প্রতিষ্ঠানটি মূলত এআই সেফটি গবেষণা ও এমন সব স্টার্টআপে বিনিয়োগ করবে। যা মানবকল্যাণে কাজ করবে এবং মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে সহায়তা করবে। এ ধারণা আসে এআই নিরাপত্তা নিয়ে ফিউচার অব লাইফ ইন্সটিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা ম্যাক্স টেগমার্কের সঙ্গে ডিনারের সময়।
তার এই বিদায় এসেছে এক্স এআই-কে ঘিরে একাধিক বিতর্কের মধ্যে। কোম্পানির এআই চ্যাটবট গ্রোক কখনও ইলন মাস্কের ব্যক্তিগত মতামতকে উত্তর হিসেবে দিচ্ছে। আবার কখনও বর্ণবাদী মন্তব্য করছে। সর্বশেষ, এটি এমন ফিচার চালু করেছিল যা জনসম্মুখের ব্যক্তিত্বদের খোলামেলা ভিডিও তৈরি করতে সক্ষম।
এক্স এআই-তে যোগ দেওয়ার আগে বাবুশকিন গুগল ডিপমাইন্ডে কাজ করতেন। যেখানে তিনি ২০১৯ সালে আলোচিত আলফা স্টার এআই সিস্টেম তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। এছাড়া ওপেনএআই-তেও তিনি গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।
শেষবারের মতো স্মৃতি রোমন্থন করে বাবুশকিন বলেন, 'আমি যেন এক গর্বিত অভিভাবক, সন্তানকে কলেজে দিয়ে আসার পর গাড়ি চালিয়ে ফিরে যাচ্ছি। ইলনের কাছ থেকে দুটি অমূল্য শিক্ষা পেয়েছি— প্রযুক্তিগত সমস্যায় নিজে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং জরুরি ভাবে কাজ করা।'