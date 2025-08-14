নরসিংদীর মনোহরদীতে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে রিয়াদ হোসেন (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের মনতলা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার একটি কক্ষে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।
মনোহরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল জাব্বার ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহত রিয়াদ হোসেন মনোহরদী উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের পশ্চিম মনতলা এলাকার মো. খোকন মিয়ার ছেলে ও খিদিরপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে মনতলা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার মাঠে ফুটবল খেলার সময় খেলাকে কেন্দ্র করে তায়েব ও পরশের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ায় রিয়াদ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার বিকেলে মাদ্রাসা মাঠে রামপুর এলাকার তায়েব ও পরশের নেতৃত্বে ৮-১০ জন রিয়াদের ওপর হামলা চালায়। পরে তাকে মাদ্রাসার একটি কক্ষে নিয়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায়। রিয়াদকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের বাবা খোকন মিয়া জানান, আগের দিন ফুটবল খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে তায়েব ও পরশের নেতৃত্বে ৮-১০ জন রিয়াদের উপর হামলা চালায় এবং উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে আমার ছেলেকে হত্যা করে। আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই।
মনোহরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল জাব্বার জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার বুকের ডান পাশ ও অন্যান্য স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে। ঘটনায় জড়িতদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন।