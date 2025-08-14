লালে লাল দেব-শুভশ্রী, দুই প্রাক্তনের ভিডিওতে মুগ্ধ নেটিজেনরা

টালিডের সুপারহিট জুটি দেব ও শুভশ্রী গাঙ্গুলীর ‘ধূমকেতু’ অবশেষে হলে এলো। তবে মুক্তির আগে নৈহাটির মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছে গেছেন দেব-শুভশ্রী।
বুধবার (১৪ আগস্ট) সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছিল দেব-শুভশ্রী বড়মার মন্দিরে যাবেন। যদিও সেখানে তাদের একসঙ্গে আবার দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছিল।
অনেকে ভেবেছিলেন তারা আলাদা যাবেন, আবার অনেকে তাদের একসঙ্গে দেখতে পাবেন সেই আশায় ছিলেন।
সব আলোচনার অবসান ঘটিয়ে ফের বড়মার মন্দিরে একসঙ্গে ধরা দেন দেব-শুভশ্রী। পাশাপাশি আসনে বসে পুজাও দেন।
এদিন লাল পাঞ্জাবি আর লাল শাড়িতে ধরা দিলেন বাংলা ছবির অন্যতম জনপ্রিয় জুটি।
দেব ও শুভশ্রী দু'জনের পেজ থেকেই তাদের সেই সুন্দর মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়।
সেখানে তাদের পুজা দেওয়ার পাশাপাশি একসঙ্গে বাতি জ্বালাতেও দেখা যায়। তাদের সঙ্গে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত।
রাত পোহালেই সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ‘ধূমকেতু’। তার আগে মায়ের কাছে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ চেয়ে নেন তারা। শুধু কী তাই? পাশাপাশি বসে তাদের একসঙ্গে হেসে কথা বলতেও দেখা যায় সাবলীল ভঙ্গিতে।
তবে এখানেই শেষ নয়। এরপর মন্দিরের ছাদে উঠে ভক্তদের সঙ্গে দেখাও করেন। তাদের দেখতে অসংখ্য অনুরাগী মন্দিরের সামনে ভিড় জমান। তারা একে অপরের হাত ধরে মন্দিরের ছাদের প্রান্তে এসে দাঁড়ান।
শেষে আসে বড় চমক। ভিড়ে ঠাসা জনতার মধ্যে দিয়ে, যত্ন করে শুভশ্রীকে আগলে, নায়িকার হাত ধরে তাকে গাড়িতে তুলে দেন দেব। তারপর সেই একই গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি নিজেও।
তাদের এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই হয়েছে ভাইরাল। যা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন নেটিজেনরাও। একজন লিখেছেন, এই জুটিকে দেখলে মন ভরে যায়। কারো মন্তব্য, দুজনেই ভীষণ সুইট।