টাঙ্গাইলের সখীপুরে খেলার মাঠে সবুজ নামে এক যুবককে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে ঘটনা ঘটেছে। এতে পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি রাতুল আহমেদকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে। ঘটনা জানাজানির পর তাকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতে সখীপুর পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোর্শেদুল ইসলাম অন্তর ও সদস্য সচিব রাফেল আহমেদের স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রাতুলকে সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার সখীপুরের সৃষ্টি সংঘ মাঠে সবুজের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। হামলার একপর্যায়ে রাতুলের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে সবুজকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে সবুজের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে রাতুলের ঝগড়া হয়। সেই ঝগড়ার জেরে বুধবার বিকেলে সৃষ্টি সংঘ মাঠ এলাকায় সবুজের ওপর হামলা চালায় রাতুল, আসিফ ও সাকিবসহ কয়েকজন যুবক। প্রাণ বাঁচাতে একপর্যায়ে রাতুল সবুজ সংঘ মাঠে ঢুকে পড়ে। ওই সময় মাঠে খেলা চলছিল। পরে সেখানে প্রকাশ্যেই সবুজকে ছুরিকাঘাত করে হামলাকারীরা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সবুজকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
এদিকে এ ঘটনায় সখীপুর থানায় মামলা দায়ের করেছে সবুজের পরিবার। এতে রাতুলসহ তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং ২০ থেকে ২৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতার জেরে রাতুল আহমেদ, আসিফ ও সাকিবসহ কয়েকজন মিলে স্থানীয় যুবক সবুজের ওপর হামলা চালায়। সবুজ প্রাণ বাঁচাতে মাঠে ঢুকে পড়লে আক্রমণকারীরা পিছু নিয়ে কিলঘুষি মারার পাশাপাশি তার পেটে ছুরিকাঘাত করে।
সখীপুর থানার ওসি মো. আবুল কালাম ভুইয়া বলেন, এ ঘটনায় সবুজের মা বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনকে কাজ করছে পুলিশ।