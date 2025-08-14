আজ থেকে শুরু হচ্ছে সোহানদের লড়াই

অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে আজ থেকে শুরু হচ্ছে টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে। টুর্নামেন্টটির গেল আসরে ফাইনালে হেরে শিরোপা স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল বাংলাদেশ এইচপির। এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ১১ দলের টুর্নামেন্টটিতে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ 'এ' দল। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৩টায় শক্তিশালী পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে শুরু হবে নুরুল হাসান সোহানদের অভিযান, যা সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস।
সোহানের নেতৃত্বে দলে আছেন আফিফ হোসেন, মোহাম্মদ নাঈম শেখ ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের মতো জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। পেস আক্রমণে আছেন রিপন মন্ডল ও মুশফিক হাসান, সঙ্গে স্পিনে রাকিবুল হাসান ও মাহফুজুর রহমান রাব্বি। অনেকে এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ না পেলেও ঘরোয়া লিগ ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করেছেন।
ডারউইনের আবহাওয়া ও উইকেট বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের জন্য সম্পূর্ণ নতুন। সফরের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে স্থানীয় দল ডিআইএক্সআইকে ৩৭ রানে হারিয়ে দল পেয়েছে কন্ডিশনের আগাম ধারণা। কোচ মিজানুর রহমান বাবুলের মতে, বাতাসের প্রবাহ ও উইকেটের আচরণ বুঝে নেওয়াই ছিল প্রস্তুতির বড় সুফল। তার ভাষায়, বোলারদের লাইন-লেংথের পাশাপাশি ব্যাটারদের বড় মাঠে শট খেলার কৌশলও শিখতে হয়েছে।
প্রস্তুতি ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে বাংলাদেশ 'এ' দল তোলে ১৮১ রান, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে রানপ্রসবা উইকেটের। সোহানের অভিজ্ঞ নেতৃত্বও হতে পারে দলের জন্য বাড়তি শক্তি, যিনি বিপিএল, এনসিএল ও ডিপিএলে সফলভাবে দল পরিচালনা করেছেন।
প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান শাহিনসে আছেন অভিজ্ঞ ও তরুণ ক্রিকেটারের মিশ্রণ-অধিনায়ক মোহাম্মদ ইরফান খান, আহমেদ দানিয়াল, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়রের সঙ্গে খাজা নাফে, উবাইদ শাহ ও ফয়সাল আকরাম। পাকিস্তান ম্যাচের পর ১৬ আগস্ট নেপাল, ১৭ আগস্ট পার্থ স্কর্চার্স, ১৯ আগস্ট নর্দার্ন টেরিটরি স্ট্রাইক, ২১ আগস্ট মেলবোর্ন স্টার্স এবং ২৩ আগস্ট অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ 'এ' দল।