মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: মারা গেলেন দগ্ধ শিক্ষক মাহফুজা

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ শিক্ষক মাহফুজা খাতুন মারা গেছেন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান।
চিকিৎসকরা জানান, তার শরীরের ২৫ শতাংশ বার্ন ইনজুরি ছিল। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত বার্ন ইনস্টিটিউটে মৃত্যু ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যু ৩৫ জন।
গত ২১ জুলাই দুপুরে বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসের একটি ভবনের মুখে বিধ্বস্ত হয়।
দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই বিমান দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত যে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই শিশু। দুর্ঘটনার পরদিন রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন করা হয়।
বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে ৫৬ জনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ছাড়পত্র পেয়েছেন ১৪ জন, ২৩ জন রোগী এখনো হাসপাতালে ভর্তি আছেন।