‘হতাশা’ নিয়ে পিএসজি ছাড়ছেন দোনারুম্মা

গেল মৌসুমে প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন পিএসজির নিজেদের ৫৫ বছরের ইতিহাসের প্রথমবারের মতো জয় করেছে চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা। দলকে ইউরোপ ফুটবলের মুকুট পরার ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন ইতালিয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা।
তবে সেরা ফর্মে থেকে মৌসুম শেষ করা দোনারুম্মাকে বাদ দিয়ে নতুন মৌসুমের পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন পিএসজি বস লুইস এনরিকে। ট্রেবল জয়ের পরও ক্লাবের এমন ঘোষণায় 'হতাশ' দোনারুম্মা।
কয়েক দিন ধরে গুঞ্জন ছিল, কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না দোনারুম্মার। এই খবরটা আরও জোরাল হয় শনিবার যখন লিল থেকে ফরাসি গোলরক্ষক লুকাস শ্যাভলিয়ারকে সব মিলিয়ে ৫৫ মিলিয়ন ইউরোতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি করেছে। তাকে পিএসজির গোলবার দায়িত্ব সামলানোর জন্য প্রথম পছন্দ এনরিকের।
তবে গতকাল রাতে সুপার কাপের শিরোপার লড়াইয়ে ম্যাচে দলের সেরা গোলরক্ষক দোনারুম্মাকে ছাড়াই যখন স্কোয়াড সাজিয়েছেন এনরিক, তখনই আঁচ করা গিয়েছে পিএসজিতে ইতালিয়ান গোলরক্ষকের অধ্যায়ের ইতি ঘটেছে। অন্যদিকে দোনারুম্মার জাগয়ায় স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন শ্যাভলিয়ার ও রেনাতো মারিন।