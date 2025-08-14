সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
১৫ আগস্ট ঘিরে ফানুস উড়ানো নিষিদ্ধ করলো পুলিশ

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৮
রাজধানীর মহানগর এলাকায় একদিনের জন্য যে কোনো ধরনের ফানুস উড়ানো নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এক গণবিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপি বলছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে ১৪ অগাস্ট রাত ১১টা থেকে ১৫ অগাস্ট রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় যে কোনো প্রকার ফানুস উড়ানো নিষিদ্ধ করা হলো।

পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী সবাইকে এ নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছেন।

তবে ঠিক কি কারণে এই ফানুস উড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে ব্যাপারে গণবিজ্ঞপ্তিতে কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

এ বিষয়ে পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শুক্রবার আওয়ামী লীগের কালো ফানুস উড়ানোর একটা পরিকল্পনার খবর তাদের কাছে আসে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ এদিন ফানুস উড়ানো নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

সাধারণত বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইট নির্বিঘ্নে উদযাপনের জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ফানুস, পটকা কিংবা আতশবাজি ব্যবহার না করার নির্দেশনা থাকে। তবে ওই নির্দেশনা মানার ক্ষেত্রে বরাবর অনীহাই দেখা গেছে।

ফানুস উড়াতে গিয়ে দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, ফানুস থেকে বাসা ও দোকানে আগুন লাগার ঘটনাও ঘটে। মেট্রোরেলের লাইনেও ফানুস আটকে দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করেছে অতীতে।

এর আগে, গত বছর আতশবাজি ও ফানুস নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে হাই কোর্ট রুল জারি করে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

