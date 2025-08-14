সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে সুপার কাপের শিরোপা পিএসজির

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৯
ছবি: সংগৃহীত

ম্যাচের ৮৪ মিনিট পর্যন্ত দুই গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল পিএসজি। এরপর দারুণ প্রত্যাবর্তনে সমতায় ফেরে লুইস এনরিকের শিষ্যরা। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেও শুরুতে পিছিয়ে পড়ে তারা। আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর স্মরণীয় গল্প লিখে টটেনহ্যাম হটস্পারকে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা নিজেদের করে নেয় প্যারিসের জায়ান্টরা।

বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতে ইতালির উদিনেতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ গোলে জিতেছে পিএসজি। ফলে শিরোপা দিয়েই নতুন মৌসুম (২০২৫-২৬) শুরু করলো গত মৌসুমের ট্রেবলজয়ীরা। এর আগে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা ২-২ সমতায় শেষ হয়।

আগের মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দল দুটি মুখোমুখি হয় সুপার কাপে। ম্যাচের শুরু থেকেই চালকের আসনে ছিল টটেনহ্যাম। ৩৯ মিনিটে ফন ডি ফেনের গোলে লিড নেয় তারা। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ইংলিশ ক্লাবটি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের গোলের দেখা পায় টটেনহ্যাম। ক্লাবের নতুন অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে জাল খুঁজে নেন ক্রিস্তিয়ান রোমেরো। ম্যাচের ৮৪ মিনিট পর্যন্ত দুই গোলের লিড ধরে রাখে তারা।

৮৫তম মিনিটে পিএসজির হয়ে ব্যবধান কমান লি। এরপর ম্যাচ যোগ করা ছয় মিনিটের চতুর্থ মিনিটে ডানদিক থেকে ডেম্বেলের ক্রসে চমৎকার হেডে স্কোরলাইন ২-২ করেন রামোস। এরপর টাইব্রেকারে জিতে আনন্দের জোয়ারে ভাসে পিএসজি। 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল পিএসজি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রুই মাছ খাওয়ানোর আড়ালে ঋতুপর্ণাদের চাপা কান্না

‘হতাশা’ নিয়ে পিএসজি ছাড়ছেন দোনারুম্মা

ফিলিস্তিনের শিশুদের নিয়ে উয়েফার বার্তা—‘শিশু ও বেসামরিক মানুষ হত্যা বন্ধ করো’

দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও টাইব্রেকারে সুপার কাপ শিরোপা পিএসজির

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শক্তি ফুরালেও মনোবল অটুট, মেয়েদের প্রশংসায় বাটলার

বিশ্বকাপে স্বেচ্ছাসেবী নেবে ফিফা, আবেদন করতে পারবেন আপনিও

খেলা গরমে, প্রস্তুতি নেবে ঠান্ডার দেশে

দোহায় নেই কোচ, বিপাকে বসুন্ধরা কিংস 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng