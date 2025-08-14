দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে সুপার কাপের শিরোপা পিএসজির

ম্যাচের ৮৪ মিনিট পর্যন্ত দুই গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল পিএসজি। এরপর দারুণ প্রত্যাবর্তনে সমতায় ফেরে লুইস এনরিকের শিষ্যরা। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেও শুরুতে পিছিয়ে পড়ে তারা। আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর স্মরণীয় গল্প লিখে টটেনহ্যাম হটস্পারকে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা নিজেদের করে নেয় প্যারিসের জায়ান্টরা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতে ইতালির উদিনেতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ গোলে জিতেছে পিএসজি। ফলে শিরোপা দিয়েই নতুন মৌসুম (২০২৫-২৬) শুরু করলো গত মৌসুমের ট্রেবলজয়ীরা। এর আগে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা ২-২ সমতায় শেষ হয়।
আগের মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দল দুটি মুখোমুখি হয় সুপার কাপে। ম্যাচের শুরু থেকেই চালকের আসনে ছিল টটেনহ্যাম। ৩৯ মিনিটে ফন ডি ফেনের গোলে লিড নেয় তারা। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ইংলিশ ক্লাবটি।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের গোলের দেখা পায় টটেনহ্যাম। ক্লাবের নতুন অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে জাল খুঁজে নেন ক্রিস্তিয়ান রোমেরো। ম্যাচের ৮৪ মিনিট পর্যন্ত দুই গোলের লিড ধরে রাখে তারা।
৮৫তম মিনিটে পিএসজির হয়ে ব্যবধান কমান লি। এরপর ম্যাচ যোগ করা ছয় মিনিটের চতুর্থ মিনিটে ডানদিক থেকে ডেম্বেলের ক্রসে চমৎকার হেডে স্কোরলাইন ২-২ করেন রামোস। এরপর টাইব্রেকারে জিতে আনন্দের জোয়ারে ভাসে পিএসজি।