সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার আরও ১৮৪৯

গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১২০৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬৪৬ জন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১২০৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬৪৬ জন। মোট গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৮৪৯ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে দুটি পিস্তল, একটি দেশীয় একনলা বন্দুক, একটি থ্রি কোয়াটার রাইফেল, একটি রিভলবার, একটি দেশীয় এলজি, দুটি ম্যাগজিন, দুই রাউন্ড গুলি, ৯টি কার্তুজ, তিনটি ককটেল, একটি চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়েছে।