সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নির্বাচন করলে তফসিলের আগে উপদেষ্টার পদ ছাড়ব: আসিফ মাহমুদ

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৫
সচিবালয়ে নিজ দপ্তরের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচন নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি, তবে নির্বাচন করলে তফসিলের আগে উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। 

নির্বাচন করবেন কিনা- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ মাহমুদ বলেন, নির্বাচন করার বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি। করলে তফসিলের আগেই উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দেব। এনসিপিতেই যোগ দেব কি না, নিশ্চিত নয়। 

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

এদিকে রাজধানীর গুলশানে সাবেক এক নারী সংসদ সদস্যের বাসায় চাঁদাবাজির ঘটনা ঘিরে গ্রেপ্তার গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের বহিষ্কৃত নেতা জানে আলম অপুর চাঁদাবাজির ঘটনায় তার উপদেষ্টার সংশ্লিষ্টতা নেই বলেও জানান আসিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, চাঁদাবাজির সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, যা বলা হচ্ছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একজনের (অপু) যে স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে, তা জোর করে নেওয়া হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, তার (অপু) স্টেটমেন্টে আমার নাম আসার পর এক রকম অবাক হয়েছি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর তার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। তার স্ত্রী পরিচয়ে একজন আজ বলেছেন, তাকে জোর করে গুম করে স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকেও এমন শুনছি যে, গুম করে নিয়ে এমন স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে। ৫ আগস্টের পর এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।

তিনি আরও বলেন, ওইদিন সকালে ওয়েস্টিনে গিয়েছিলাম কিনা মনে পড়ে না। তবে হেলমেট পরা যে কাউকে যে কারও সঙ্গে মিলিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। 

উপদেষ্টা আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, যাদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে, অর্থাৎ আগে রাজনীতি করেছেন বা পরবর্তী সময়ে করবেন বলে চিন্তা আছে, সবারই সরকার থেকে সরে যাওয়া উচিত।

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের কার্যক্রমের মূল্যায়নে আসিফ মাহমুদ বলেন, গত এক বছরে সফলতার চেয়ে ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ কিছু ক্ষেত্রে সফলতা রয়েছে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা স্পষ্ট। জনগণ অভ্যুত্থানের সুফল পেয়েছে, তবে সরকারের পক্ষ থেকে কতটা সুফল পেয়েছে তা বলা কঠিন। সব জনগণই বলতে পারবে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

নির্বাচন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিশেষ সংবাদ

জোটসঙ্গীর প্রতীকে ভোট করতে পারবে অনিবন্ধিত দল

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র বাড়বে ৩ হাজারের বেশি

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত বাংলাদেশ: প্রধান উপদেষ্টা

নির্বাচনি আইনে বড় পরিবর্তন আসছে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

থাকছে না ইভিএম, ফিরছে ‘না’ ভোটের বিধান

কাকে ভোট দেবেন, এই প্রশ্নে সিদ্ধান্তহীনদের সংখ্যা বেড়ে ৪৮.৫০ শতাংশ

নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আগামী নির্বাচন হবে শান্তিপূর্ণ এটাই সরকারের প্রতিশ্রুতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng