সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রংপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি গ্রেপ্তার

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৩
রংপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি এবং জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতাউর জামান বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: ইত্তেফাক

গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে রংপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি এবং জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতাউর জামান বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে নগরীর নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়ার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান।

তিনি বলেন, আতাউর জামান বাবু গুলিতে আহত জয়নাল আবেদীন ও শহিদুল ইসলাম সাগর হত্যা চেষ্টার মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তার অবস্থান শনাক্ত করে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওসি আরও জানান, গ্রেপ্তারের সময় তিনি আত্মীয়ের বাসায় লুকিয়ে ছিলেন এবং আত্মগোপনে থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত উস্কানিমূলক পোস্ট দিয়ে আসছিলেন।

আতাউর জামান বাবুর বিরুদ্ধে রংপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন দমনসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাকে আদালতে তোলা হবে এবং রিমান্ড আবেদন করা হবে বলেও জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ রংপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পটুয়াখালীতে গাঁজাসহ মা-ছেলে আটক

মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিলেন মা

তারাগঞ্জে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় চার আসামির তিন দিনের রিমান্ড

সংস্কার হয়নি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৪ বিদ্যালয়, ফেরত গেল সাড়ে ১২ কোটি টাকা 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পটুয়াখালীতে ইউএনওর অপসারণ দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ১৫ পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা

ওসিকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেওয়া বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

পদ্মায় পানি বাড়ায় বন্ধ ১৩ বিদ্যালয়, ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng