রংপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি গ্রেপ্তার

গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে রংপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি এবং জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতাউর জামান বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে নগরীর নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়ার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান।
তিনি বলেন, আতাউর জামান বাবু গুলিতে আহত জয়নাল আবেদীন ও শহিদুল ইসলাম সাগর হত্যা চেষ্টার মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তার অবস্থান শনাক্ত করে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।
ওসি আরও জানান, গ্রেপ্তারের সময় তিনি আত্মীয়ের বাসায় লুকিয়ে ছিলেন এবং আত্মগোপনে থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত উস্কানিমূলক পোস্ট দিয়ে আসছিলেন।
আতাউর জামান বাবুর বিরুদ্ধে রংপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন দমনসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাকে আদালতে তোলা হবে এবং রিমান্ড আবেদন করা হবে বলেও জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।