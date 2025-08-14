সেকশন

কুয়েতে ভেজাল মদপানে মৃত্যু বেড়ে ১৩, বেশিরভাগই এশীয় নাগরিক

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪২

কুয়েতে গত পাঁচ দিনে ভেজাল মদপানে মৃত প্রবাসীদের সংখ্যা ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অন্তত ৬৩ জন মিথানলের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর ফলে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২১ জনের অন্ধত্ব বা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে।

বুধবার (১৩ এপ্রিল) রাতে এক্স-পোস্টে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আক্রান্তরা সবাই এশিয়ান নাগরিক। ৫১ জনের জরুরি কিডনি ডায়ালাইসিস এবং ৩১ জনের ফুসফুসে বাতাস সরবরাহ প্রয়োজন।

কুয়েতে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় আমদানি বা দেশীয় উৎপাদন নিষিদ্ধ। তবে কিছু অঞ্চলে অবৈধভাবে গোপন স্থানে এটি তৈরি করা হয়।

কুয়েতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে কুয়েতে প্রায় ৪০ জন ভারতীয় নাগরিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে কেন ভর্তি করা হয়েছে, কারণটি নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'কিছু প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে, কারও কারও অবস্থা গুরুতর, আবার কারও কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক।'

