অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয়টি টি-টোয়েন্টিতে ৫৬ বলে ১২৫ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিতে আইসিসি টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় বড় লাফ দিয়েছেন তিনি।
৮০ ধাপ এগিয়ে ২১ নম্বরে উঠে এসেছেন ব্রেভিস। তার বিধ্বংসী ইনিংসে ১২টি চার ও ৮টি ছক্কা ছিল। ৬১৪ রেটিং নিয়ে ক্যারিয়ার সেরা র্যাংকিংয়ে উঠেছেন তিনি।
ব্রেভিসের মত র্যাংকিংয়ে উন্নতি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক ব্যাটার ট্রিস্টান স্টাবসেরও। ১২ ধাপ এগিয়ে ৫৮০ রেটিং নিয়ে ২৮ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৫২ বলে ৮৩ রানের ইনিংস খেলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার টিম ডেভিড। ৬ ধাপ এগিয়ে দশম স্থানে আছেন ৬৮০ রেটিং পাওয়া ডেভিড।
টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষে আছেন ভারতের অভিষেক শর্মা। বোলারদের র্যাংকিংয়ে শীর্ষে আছেন নিউজিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফি। এই তালিকায় উন্নতি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পেসার জশ হ্যাজলউড, দক্ষিণ আফ্রিকার দুই পেসার কাগিসো রাবাদা ও লুঙ্গি এনগিডির। তিন ধাপ এগিয়ে হ্যাজেলউড ২০ নম্বরে, ১৫ ধাপ এগিয়ে রাবাদা ৪৪ নম্বরে এবং ১৪ ধাপ এগিয়ে এনগিডি ৫০তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন।
টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন ভারতের হার্দিক পান্ডিয়া। তার রেটিং ২৫২।
এদিকে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়ে টেস্ট র্যাংকিংয়ে বোলারদের তালিকায় ক্যারিয়ার সেরা অবস্থানে পৌঁছেছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরি। এক ধাপ এগিয়ে ৮৪৬ রেটিং নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছেন তিনি। জিম্বাবুয়ে সিরিজে প্রথম টেস্টে ৯ উইকেট শিকার করেছিলেন হেনরি।
টেস্ট বোলারদের র্যাংকিংয়ে শীর্ষে আছেন ভারতের জসপ্রীত বুমরাহ। ৮৮৯ রেটিং আছে তার। ৮৫১ রেটিং নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন রাবাদা। টেস্টে ব্যাটার ও অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন যথাক্রমে- ইংল্যান্ডের জো রুট (৯০৮ রেটিং) এবং ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা (৪০৫ রেটিং)।