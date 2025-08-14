সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচন

শিবিরের প্যানেলে নারীসহ সব ধর্মের শিক্ষার্থী থাকবে: শিবির সভাপতি

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫২
ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। ফাইল ছবি।

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্যানেলে নারী শিক্ষার্থীসহ সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ থাকবে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবনা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তিনি।

শিবির সভাপতি বলেন, গত দেড় দশক ছাত্ররাজনীতির নামে ক্যাম্পাসগুলোতে যে অপরাজনীতি চলেছে সেটার ট্রমা থেকে এখনো শিক্ষার্থীরা বের হতে পারেনি। এই ভীতির কারনেই সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চাইছে; যেটাকে ছাত্র শিবির শ্রদ্ধা জানায়। তবে ছাত্র শিবির ভীতিকর রাজনীতি থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনতে কাজ করে যাচ্ছে।

জাহিদুল ইসলাম বলেন, সব ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা হলে ছাত্র রাজনীতি চাইলে তখনই হল কমিটি ঘোষণা করা হবে। কোনও কোনও ছাত্র সংগঠনের নিজস্ব এজেন্ডা না থাকায় অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে বিষোদগার ও মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে। এসব বিষোদগার পরিহার করে সুস্থ ধারার শিক্ষার্থী বান্ধব কর্মসূচি পরিচালনার আহ্বান জানান ছাত্র শিবির সভাপতি।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

রাজনীতি ইসলামী ছাত্র শিবির ডাকসু

