ঢাবির হলগুলোতে ছাত্রদলের কমিটি বহাল থাকবে: রাকিব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দেওয়া আহ্বায়ক কমিটি বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এসব কথা বলেন তিনি।
ছাত্রদল সভাপতি রাকিব বলেন, গত ৯ আগস্ট ঢাবি প্রশাসনের সঙ্গে হলসমূহে ছাত্র রাজনীতির ধরন নিয়ে যে বৈঠক হয়েছিল, তার আপডেট জানতেই আজ আমরা সাক্ষাৎ করি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, হল পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতির প্রকৃতি নির্ধারণে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এ বিষয়ে ২৩টি ছাত্র সংগঠনের মতামত নেওয়া হয়েছে, এবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আমাদের হল কমিটিগুলো বহাল থাকবে।
গুপ্ত রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘শিক্ষক মহোদয়রা নিজেরাই স্বীকার করেছেন, ইসলামী ছাত্রশিবির পরিচয় গোপন করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনে দখলদারিত্ব কায়েম করছে। যেভাবে ছাত্রলীগও করেছে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সংকটগুলো গুপ্ত রাজনীতির কারণে হয়েছে। গুপ্ত রাজনীতি বন্ধের বিষয়টি রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।’
ছাত্রদল সভাপতি বলেন, আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, সচেতন ছাত্র সংগঠন হিসেবে আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি। একই সঙ্গে আমরা দাবি জানিয়েছি, চিহ্নিত ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। প্রশাসন জানিয়েছে, শাহবাগ থানায় দায়ের হওয়া মামলায় নতুন অভিযুক্ত যোগ করার বিষয়ে তারা কাজ করছে।
তিনি অভিযোগ করেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ’ ফেসবুক গ্রুপে নারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গণআন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে কটূক্তি, হয়রানি এবং অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রুপের অ্যাডমিন, ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসী জুলিয়াস সিজার তালুকদার এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মবের অন্যতম নেতৃত্ব দিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ছাত্রদল নিয়ে কারা সাইবার বুলিং করছে এবং গুপ্ত ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে তা প্রশাসন তদন্ত করবে। এছাড়া, শনিবারের মধ্যেই গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, হলে ছাত্র রাজনীতির ধরন চূড়ান্ত করা এবং ছাত্রলীগের কমিটি ও মামলার অগ্রগতির বিষয়ে আপডেট দেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।