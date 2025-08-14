নেত্রকোণায় সেচ বিভাগের পরিত্যক্ত ভবন ভাঙার সময় দেয়াল ধসে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে নেত্রকোণা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা আলম খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহতরা হলেন, সদর উপজেলার হলুদাটি গ্রামের শামছুদ্দিনের ছেলে হান্নান মিয়া (৩৮), আটপাড়া উপজেলার অভয়পাশা গ্রামের সালাম মিয়া (৪০) ও নেত্রকোণা পৌর শহরের পলাশহাটি গ্রামের সাদেক মিয়ার ছেলে দীপু মিয়া (৩৯)।
আহতরা হচ্ছেন, হাসান মিয়া (৩৮) ও সাইফুল ইসলাম (৩৫)। তাদের বাড়িও নেত্রকোণায়।
সেচ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সারওয়ার জাহান গণমাধ্যমকে বলেন, আমাদের একটি পরিত্যক্ত ভবন সভা করে কমিটির মাধ্যেমে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। এখন এটি ঠিকাদার ভেঙে নেবে। কিন্তু খবর পেলাম এটি ভাঙার সময় তিনজন শ্রমিক নীচে পড়ে মারা গেছেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। তার মধ্যে তিনজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত বাকি দুইজনকে নেত্রকোণা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।