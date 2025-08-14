জাবিতে অভিযুক্ত ২২৯ জনের মধ্যে ৪০ জনকে অব্যাহতি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) গত বছরের জুলাই আন্দোলনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত ২২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত শেষে ৪০ জনকে অব্যাহতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। গত ৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের বিশেষ সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০ জন বর্তমান এবং ২০ জন সাবেক শিক্ষার্থী।
অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে; ১৫ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে (তৎকালীন ১০ নম্বর হল); উপাচার্যের বাসভবনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর হামলা; পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ ও অস্ত্রসহ বহিরাগতদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ; ১৭ জুলাই প্রশাসনিক ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের উপস্থিতিতে হামলা ও ছররা গুলিবর্ষণের ঘটনায় গঠিত অধিকতর তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও ২ আগস্ট অনুষ্ঠিত ডিসিপ্লিন বোর্ডের সুপারিশ পর্যালোচনা শেষে যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তাদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
অব্যাহতি পাওয়া সাবেক শিক্ষার্থীরা হলেন- আব্দুল আহাদ (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা, ৪৭ ব্যাচ); মো. মুহিত হাসান ও রিফাত চৌধুরী (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা, ৪৫ ব্যাচ); জুবায়ের মাহমুদ (নৃবিজ্ঞান, ৪৬); মেহেদী হাসান (ইতিহাস, ৪৭); রাসেল খন্দকার (প্রত্নতত্ত্ব, ৪১); রাজু শেখ (প্রত্নতত্ত্ব, ৪৬); আবির হাসান (ভূগোল ও পরিবেশ, ৪৩); ইমরান আহমেদ (ভূগোল ও পরিবেশ, ৪৬); ইফতেখার জামান (ভূগোল ও পরিবেশ, ৪৭); মো. সাজিদুজ্জামান স্বপ্ন জামান (জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ); পরশ মনি সাহা (পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান, ৪৪); মো. মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক (পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান, ৪৬); সাদিয়া আফরিন (রসায়ন, ৪৪); বখতিয়ার ফাহিম তকী (অর্থনীতি, ৪৬); মো. তারেক হাসান রিন্টু (পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স, ৪১); মো. সুজন মিয়া (বাংলা, ৪৩); বিকাশ চন্দ্র রায় (ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান, ৪৫); লায়েব আলী (দর্শন, ৪৩); হিমালয় রাজ পাল (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব, ৪৬)।
অব্যাহতি পাওয়া বর্তমান শিক্ষার্থীরা হলেন- পারভেজ শিকদার (লোক প্রশাসন, ৪৮); জুলহাস রাজিন (নৃবিজ্ঞান, ৪৮); মো. মাইদুল ইসলাম সিফাত (পরিবেশ বিজ্ঞান, ৪৪); খোকন আহমেদ (পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান, ৪৬); মো. খালিদ সাইফুল্লাহ সিয়াম ও মো. মশিউর রহমান ভূঁঞা তানজিম (মার্কেটিং, ৪৭); সোহানুর রহমান সৌরভ (বাংলা, ৪৭), ইমরান বশর (বাংলা, ৪৮); নাজমুল হোসেন সাগর (গণিত, ৪৯); মো. জাহিদ হাসান (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব, ৪৬); মো. বাপ্পি হাসান (ইংরেজি, ৪৮); মো. শামসুদ্দোজা (ভূগোল ও পরিবেশ, ৪৮); সায়েম হাসান সামি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ৫০); মো. আতিক শাহরিয়ার মুন্না (ইতিহাস, ৪৮); সজল আকন্দ (অর্থনীতি, ৪৮); সাবরিনা সিদ্দিকী অদিতি (আইআইটি, ৪৮); আসিফুর রহমান (সরকার ও রাজনীতি, ৪৯); শেখ নাজমুস সাকিব (তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, ৫০); হারুন-অর-রশিদ (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ৪৭); মো. মোহতাসিম বিল্লাহ (চারুকলা, ৪৮)।