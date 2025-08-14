বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু নয়, সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী: পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু নয়, সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যালঘু বানিয়ে নাগরিক অধিকার হরণকারীরাই রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে। ইসলাম জোরপূর্বক কিছু চাপিয়ে দেয় না, বরং সকলকে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের সুযোগ দেয়।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে খুলনার ডুমুরিয়ার ভান্ডারপাড়া ইউনিয়ন হিন্দু কমিটির উদ্যোগে বান্দা স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে হিন্দু সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘দেশের সব নাগরিক সমান অধিকার পাবেন, মুসলিম-অমুসলিম সবাই নিজ নিজ ধর্মীয় অধিকার পালন করতে পারবেন। শান্তি, সম্প্রীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত আধুনিক দেশ গড়তে সৎ নেতৃত্বকে বিজয়ী করে সংসদে পাঠাতে হবে।’
গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘নতুন ও মানবিক বাংলাদেশ গড়তে দলমত, ধর্মবর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’
জামায়াত নেতা অভিযোগ করে বলেন, ‘আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়, অথচ বাস্তবে ইসলামের ছায়াতলে সবাই নিরাপদ। বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় পাহারা দিতে হবে না, রাষ্ট্র নিজেই তাদের ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা দেবে।’