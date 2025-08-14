সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গৃহকর্তাকে থাপ্পড় দিয়ে ডাকাত বলল, ‘বাড়িতে সিসি ক্যামেরা কেন লাগিয়েছিস’

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৯

কক্সবাজারের চকরিয়ায় এক বসতবাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মাদ্রাসাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি ক্যামেরার নজর এড়াতে জানালার গ্রিল কেটে ঘরে প্রবেশ করে ডাকাতরা। পরে পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করে তারা।

ভুক্তভোগী বাড়ির মালিক জালাল উদ্দিন জানান, ১০ থেকে ১২ জন মুখোশধারী ডাকাত সদস্য ঘরে ঢুকে পরিবারের সবাইকে একটি কক্ষে আটকে রাখে। বাড়ির ভেতরে ও বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকার কারণে ডাকাতরা মূল ফটক দিয়ে না এসে জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় একজন ডাকাত তাকে থাপ্পড় দিয়ে বলেন, ‘পুরো বাড়িতে সিসি ক্যামেরা কেন লাগিয়েছিস?’

এই এলাকার একটি বাড়িতে বসবাস করেন ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন, বেলাল উদ্দিন ও জালাল উদ্দিন। তারা তিনজনই আপন ভাই। ডাকাতেরা ওই বাড়ির তিনটি আলমারি থেকে চার ভরি সোনা, দুই লাখের কাছাকাছি টাকা ও দুটি মুঠোফোন লুট করে নিয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহবার সাকিব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, ডাকাতির কিছু আলামত উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তবে ভুক্তভোগী পরিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ জমা দেননি।

এ বিষয়ে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, “ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, ঘটনাটি গভীর রাতে ঘটায় তারা চরম আতঙ্কে রয়েছেন। নিরাপত্তার জন্য বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হলেও সেটিও ডাকাতদের ঠেকাতে পারেনি।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

কক্সবাজার সারাদেশ ডাকাত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ত্রিশালে নওমুসলিম যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মাদক সেবনের অভিযোগে কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের পদ স্থগিত 

গাছের পাতা খাওয়ায় কুপিয়ে ছাগল হত্যা 

আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ১৫ কারখানা ছুটি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেঘনায় সাড়ে ১৮ হাজার বস্তা সিমেন্ট নিয়ে ডুবে গেল জাহাজ

বুনোহাতির আতঙ্কে সীমান্তের ১০ গ্রামের মানুষ

স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি ছাদিয়া

‘নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকে থাকবে না’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng