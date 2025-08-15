এশিয়া কাপে ভারত যেন ম্যাচ বয়কট করে, দোয়া করছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার

মাত্র ৯২ রানে অলআউট হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ২০২ রানে লজ্জাজনক হারের পর পাকিস্তান দলের পারফরম্যান্স নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী।
তিনি এমনকি বলেছেন, আসন্ন এশিয়া কাপে ভারত যেন পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলে, সেই দোয়া করছেন তিনি!
প্রাক্তন এই ব্যাটার বলেন, “আমি দোয়া করছি ভারত যেন এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। তারা যদি খেলে, তাহলে এত বাজেভাবে হারাবে— তা কল্পনাও করা যায় না।”
‘দ্য গেম প্ল্যান’ ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাসিত এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, "ভারতের সঙ্গে হেরে গেলে দেশের মানুষ পাগল হয়ে যাবে, আফগানিস্তানের কাছে হারলেও এতটা রিয়্যাকশন আসবে না।"
বাসিত আলী স্মরণ করিয়ে দেন, ডব্লিউসিএল (বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস) টুর্নামেন্টে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে খেলেনি, পেহেলগাম হত্যাকাণ্ড সামনে এনে ম্যাচ বয়কট করে। সেমিফাইনালেও পাকিস্তানকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়ে ভারত ম্যাচে না খেলেই বাদ পড়ে।
৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তান পড়েছে একই গ্রুপে (গ্রুপ এ)। এই গ্রুপে আরও রয়েছে ওমান ও স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)।
অন্যদিকে, বাংলাদেশ পড়েছে গ্রুপ 'বি' তে, যেখানে আরও রয়েছে নেপাল, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান (দুই গ্রুপে আলাদা ফরম্যাটে অংশ নেওয়ার বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়—সম্ভবত দুই ধাপে ভিন্ন ফরম্যাটে খেলবে পাকিস্তান)।
বাসিত আলীর মতে, পাকিস্তানের বর্তমান ফর্ম দেখে ভারত সহজেই বড় জয় পাবে। তাই ভারত যেন ডব্লিউসিএলের মতো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলে, সেই আশাই করছেন তিনি।