থ্রিলার নির্মাতা ভিকি জাহেদ এবার নিয়ে এসেছেন নতুন নাটক ‘খোয়াবনামা’, যেখানে থ্রিলার, অতিপ্রাকৃততা ও মানুষের অন্তর্গত ভয় মিশে তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী গল্প। নাটকের পোস্টারে দেখা যাচ্ছে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব কবরে শুয়ে আছেন, আর তার শরীরজুড়ে কিলবিল করছে সাপ।
তৌসিফ নিজেই জানিয়েছেন, এই দৃশ্যের জন্য তাকে কাফনের কাপড়ে মুড়িয়ে কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়, এবং তার শরীরের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় ছয়টি জ্যান্ত সাপ। এই বাস্তব শুটিং দৃশ্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন তিনি।
বাস্তব জীবনে সাপকে ভীষণ ভয় পান তৌসিফ। তাই শুটিংয়ের আগে নির্মাতা ভিকি জাহেদকে অনুরোধ করেন, যেন সবচেয়ে শেষে সাপের দৃশ্যটি ধারণ করা হয়। তৌসিফ বলেন: ‘জীবিত হয়েও কবরে শুয়ে থাকা, কাফনের কাপড় পরা, আর সাপের সঙ্গে ৩০ মিনিট কাটানো — এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই ৩০ মিনিট যেন ৩০ বছরের মতো লাগছিল। আমি কয়েকজন প্রিয়জনকে ফোন করে মাফ চেয়েছি। সত্যি বলতে, মৃত্যুভয়, কবরের ভয় আর সাপের ভয়—সব একসঙ্গে জয় করতে হয়েছে।’
‘খোয়াবনামা’ নাটকের গল্প এখনও গোপন রেখেছেন অভিনেতা। তৌসিফ বলেন: ‘এটা হরর, থ্রিলার, নাকি রোমান্স—তা এখনই বলব না। তবে পোস্টার আর টিজার দেখলেই দর্শক আগ্রহী হবেন।’
নাটকটিতে তৌসিফ মাহবুবের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তানজিন তিশা, এ কে আজাদ সেতু প্রমুখ। নাটকটি খুব শিগগির ক্যাপিটাল ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে।