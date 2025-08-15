সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ছয়টি জ্যান্ত সাপের সঙ্গে কবরে শুয়ে শুটিং করলেন তৌসিফ

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩১

থ্রিলার নির্মাতা ভিকি জাহেদ এবার নিয়ে এসেছেন নতুন নাটক ‘খোয়াবনামা’, যেখানে থ্রিলার, অতিপ্রাকৃততা ও মানুষের অন্তর্গত ভয় মিশে তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী গল্প। নাটকের পোস্টারে দেখা যাচ্ছে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব কবরে শুয়ে আছেন, আর তার শরীরজুড়ে কিলবিল করছে সাপ।

তৌসিফ নিজেই জানিয়েছেন, এই দৃশ্যের জন্য তাকে কাফনের কাপড়ে মুড়িয়ে কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়, এবং তার শরীরের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় ছয়টি জ্যান্ত সাপ। এই বাস্তব শুটিং দৃশ্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন তিনি।

বাস্তব জীবনে সাপকে ভীষণ ভয় পান তৌসিফ। তাই শুটিংয়ের আগে নির্মাতা ভিকি জাহেদকে অনুরোধ করেন, যেন সবচেয়ে শেষে সাপের দৃশ্যটি ধারণ করা হয়। তৌসিফ বলেন: ‘জীবিত হয়েও কবরে শুয়ে থাকা, কাফনের কাপড় পরা, আর সাপের সঙ্গে ৩০ মিনিট কাটানো — এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই ৩০ মিনিট যেন ৩০ বছরের মতো লাগছিল। আমি কয়েকজন প্রিয়জনকে ফোন করে মাফ চেয়েছি। সত্যি বলতে, মৃত্যুভয়, কবরের ভয় আর সাপের ভয়—সব একসঙ্গে জয় করতে হয়েছে।’

‘খোয়াবনামা’ নাটকের গল্প এখনও গোপন রেখেছেন অভিনেতা। তৌসিফ বলেন: ‘এটা হরর, থ্রিলার, নাকি রোমান্স—তা এখনই বলব না। তবে পোস্টার আর টিজার দেখলেই দর্শক আগ্রহী হবেন।’

নাটকটিতে তৌসিফ মাহবুবের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তানজিন তিশা, এ কে আজাদ সেতু প্রমুখ। নাটকটি খুব শিগগির ক্যাপিটাল ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিনোদন নাটক তৌসিফ মাহবুব সাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জামিন পেলেন টিকটকার প্রিন্স মামুন

হার্ট অ্যাটাক করেছেন হিরো আলম

মানসিক অবসাদে ভুগছেন নুসরাত ফারিয়া 

জয়া বচ্চনকে ‘মারকুটে মুরগি’ বললেন কঙ্গনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি কোথা থেকে কিনেছ: জায়েদ খানকে জেমস

বিশ্ব রোবট গেমসের মঞ্চ কাঁপাবে রোবট ব্যান্ড

আগামীকাল নিজের ‘জানাজার’ ঘোষণা দিলেন হিরো আলম

অনুমতি ছাড়া সেলফি তুলতে চাওয়ায় ভক্তকে জয়া বচ্চনের ‘ধাক্কা’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng