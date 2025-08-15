সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ওসিকে উলঙ্গ করে বিতাড়িত করার হুমকি দিয়ে পদ হারালেন বিএনপি নেতা

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৩০
মহেশখালী পৌর বিএনপি নেতা আকতার হোসেন।

কক্সবাজারের মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল হককে ‘উলঙ্গ করে’ এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন জেলা বিএনপির সদস্য ও মহেশখালী পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আকতার হোসেন। গত বুধবার দুপুরে মহেশখালী পৌরসভার দীঘির পাড়ে আয়োজিত উপজেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক শফিউল আলম শফির স্মরণসভায় তিনি বলেন, ‘ওসি সাহেব, আপনার দোকান বন্ধ করেন। ন্যাংটা করে মহেশখালী থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’

বক্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপ ও সরকারি কর্মচারীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে আকতার হোসেনের সব পদ স্থগিত করেছে বিএনপি। বুধবার দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তার সব পদ স্থগিত থাকবে।

নিজের বক্তব্যে আকতার হোসেন দাবি করেন, থানার ওসির চেম্বার এখন ‘দোকানে’ পরিণত হয়েছে, যেখানে টাকা দিলে মামলা নেওয়া হয় এবং বেশি টাকা দিলে অপর পক্ষের মামলা গ্রহণ করা হয়। তার অভিযোগ, ওসি স্থানীয় আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ মহল ও প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে মিলে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। সভায় উপস্থিত বিএনপির নেতাকর্মীরাও ওসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ মে মহেশখালী থানায় যোগ দেন ওসি মনজুরুল হক। বিএনপি নেতার বক্তব্য সম্পর্কে ওসি সাংবাদিকদের বলেন, বক্তব্যের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখার পর বিষয়টি ঊর্ধ্বতন মহলে জানানো হয়। মামলা বাণিজ্য ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে সখ্যের বিষয়টি কাল্পনিক দাবি করে ওসি বলেন, এসব সত্য নয়।

কক্সবাজার জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক ইউসুফ বদরী বলেন, বিএনপির কোনো নেতা অশালীন বক্তব্য দিয়ে পার পাওয়ার সুযোগ নেই।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি পুলিশ সারাদেশ রাজনীতি

