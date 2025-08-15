মার্কিন শুল্কের চাপ সামলাতে ব্রাজিলের বিশাল প্যাকেজ ঘোষণা 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে সহজের মাথা নত করছে না ব্রাজিল। দেশটির প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা পাঁচ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।
জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে ব্রাজিলের উপর মার্কিন শুল্কের বিপুল চাপ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি সামলানোর জন্যই নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন লুলা।
তবে দেশটির পক্ষ থেকে একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে পরবর্তী আলোচনাও জারি থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র যাতে তাদের উপর থেকে শুল্কের চাপ কমায়, তা নিয়ে আলোচনা চলবে।
যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলের উপর ৫০ শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রপ্তানিকারীদের অক্সিজেন দিতে এই আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেন লুলা। ব্রাজিল সরকার জানিয়েছে, রপ্তানিকারকরা চাইলে ২০ বিলিয়ন ব্রাজিলীয় অর্থ ঋণ নিতে পারবেন। এর ফলে তাদের আর্থিক সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হবে বলে মনে করছেন লুলা।
এর আগে শুল্কারোপের জেরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসার কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না বলে জানান লুলা দা সিলভা। তিনি বলেছিলেন, এটা তার জন্য ‘অপমানজনক’ হতে পারে।